В Подмосковье доставили 37 собак из приюта в Курской области

В Подмосковье доставлены 37 собак из приюта «Право Жить», расположенного в Курской области, где в настоящий момент идут боевые действия. Животных расположили в поселке Торфяное на базе Московского государственного зоологического парка (ГАУ «Московский зоопарк») в Лотошине. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ближайшее время из приюта в Курской области, ввиду сложной ситуации, планируется доставить еще 100 собак на территорию Подмосковья. Специалисты Госветслужбы проведут освидетельствование животных на бешенство, после чего они будут помещены на обязательный 10-дневный карантин. Силами «Московского зоопарка» оборудовано временное место для их содержания, собаки будут вакцинированы и чипированы.

Ветеринары Госветслужбы Подмосковья дополнили, что громкие выхлопы и звуки доставляют животному дискомфорт, вызывают страх. Однако в случае, когда собаки содержатся в вольерах, укрыться от залпов в тихом месте не представляется возможным. Сейчас жизни четвероногих ничего не угрожает, они чувствуют себя в безопасности и привыкают к временному дому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.