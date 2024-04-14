В Крыму предположили, как можно заполнить Северо-Крымский канал
Фото - © Северо-Крымский канал/Фотобанк Лори
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Северо-Крымский канал в перспективе можно снова заполнить днепровской водой при помощи системы насосов или естественным стоком, сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, вода в Крыму будет.
«Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО».
Владимир Константинов
Глава крымского парламента
Также глава парламента рассказал, что благодаря запуску Северо-Крымского канала удастся восстановить выращивание риса в Крыму.