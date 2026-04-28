В Крыму летом откроются более 380 детских лагерей

Более 380 детских лагерей будут работать в Крыму летом 2026 года. Отдыхом и оздоровлением планируют охватить около 200 тысяч детей, сообщает «Крымская газета» .

Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа. В регионе откроются 33 загородных лагеря и более 340 пришкольных площадок.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик сообщила, что отдых организуют как для крымских школьников, так и для детей из других регионов.

«Двести тысяч детей мы планируем в этом году обеспечить отдыхом, оздоровлением, досугом. Это наши крымские ребята и дополнительно те, кто к нам приедет. Также 1141 ребенок из исторических регионов сможет отдохнуть по благотворительной программе, разработанной по поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова», — рассказала министр.

В лагерях подготовлены профильные смены по патриотическому воспитанию, спорту, искусству и науке. Планируется работа 30 лагерей труда и отдыха.

Продолжается модернизация инфраструктуры. В «Артеке» обновлены девять лагерей и открыт новый корпус «Солнечный» на тысячу мест. В Бахчисарайском районе и Евпатории построены новые корпуса в лагерях «Сокол» и «Фортуна».

В 2026 году в Крыму будут работать 98 санаториев, почти треть из них — детские. Финансирование оздоровительной кампании увеличено до двух миллиардов рублей.

Бесплатные путевки доступны детям льготных категорий и победителям олимпиад. Подать заявку можно через сайты лагерей, МФЦ, портал «Госуслуги» или органы социальной защиты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.