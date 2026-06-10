В Крыму дети чаще пропадают из-за сознательных уходов из дома

Руководитель отряда «ПоискКрым» Иван Зуянов сообщил, что большинство пропаж детей в Крыму связано с сознательными уходами из дома. Их провоцируют конфликты в семье и школе, передает «Крым 24» .

Зуянов отметил, что такие случаи редко связаны со случайной потерей ребенка. По его словам, дети уходят из-за конфликтов внутри семьи или проблем в школе.

«У нас большинство уходов — это не просто пропал, случайно потерялся. Это сознательные уходы из дома в силу каких-то конфликтов, как внутри семьи, так и в школе», — отметил Зуянов.

Специалист по работе с молодежью отдела Центра мониторинга сети Интернет АНО «Дом Молодежи» Мурат Сейтхалилов добавил, что одной из причин становится нехватка родительского внимания. Взрослые не всегда помогают ребенку справиться с внутренними проблемами.

«Ребенок остается внутри себя, так сказать, одинок. В этом одиночестве иногда ребенок может просто выйти, чувствуя, что его никто не понимает и не принимает. Он может просто идти и потеряться», — объяснил он.

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