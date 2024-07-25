В Кронштадте открылась «Морская почта» в преддверии Дня Военно-морского флота

В Кронштадте можно бесплатно отправить открытки через «Морскую почту»

Жители и гости Кронштадта могут бесплатно воспользоваться «Морской почтой» на Якорной площади. Она заработала в преддверии Дня Военно-морского флота, сообщает газета «Петербургский дневник» .

У каждого желающего есть возможность посетить общественное пространство в виде парусного корабля и отправить дизайнерскую открытку в любой российский регион.

По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, сотрудники газеты во второй раз создали данный проект в самом центре города. В 2023 году гости подписали около 10 000 открыток.

«Уверен, что проект будет востребован и в этом году. Здорово, что сохраняется традиция по оформлению открыток рисунками, созданными воспитанниками кронштадтской художественной школы», — отметил он.

Смирнов убежден, что посетителям «Морской почты» удастся порадовать своих адресатов.