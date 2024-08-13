В Краснознаменске состоялся второй этап Конференции партии «Единая Россия»

В Краснознаменске состоялся второй этап XXVII Конференции местного отделения партии «Единая Россия». Главной темой Конференции стало принятие предвыборной программы избирательного объединения на выборах в совет депутатов 8 сентября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В состав Президиума вошли: секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Пирогов, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, депутат Мособлдумы Александр Баранов. Также в работе Конференции приняли участие члены местного политсовета, местной контрольной комиссии и делегаты, избранные на общих собраниях в первичных отделениях.

«В основе программы — пожелания избирателей, решение проблем на основании участия в народных и государственных программах Московской области, а также участие в партийных проектах. Также в документе рассказывается о стратегии развития таких направлений, как образование, здравоохранение, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и социальная поддержка», — поделился Владимир Пирогов.

Как отметил депутат фракции Василий Макашин, по направлению развития социальной поддержки, в программе речь идет о поддержке семей участников специальной военной операции, граждан с ограниченными возможностями здоровья и людей старшего поколения.

Заслушав документ, участники Конференции, открытым голосованием, единогласно утвердили программу.

«Принятая программа выверена и отвечает интересам абсолютного большинства жителей нашего города, она направлена на улучшение качества жизни наших жителей и достижение конкретных результатов, к которым мы должны прийти совместными усилиями», — отметила депутат, руководитель фракции «Единая Россия» в Краснознаменске Ольга Орлова.

В настоящее время партактив местного отделения «Единой России» проводит встречи с жителями, в ходе которых продолжает сбор наказов, что позволит более точно учитывать потребности и интересы населения в дальнейшей работе.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«За прошлый период „Единая Россия“ в городском округе Краснознаменск успешно реализовала более 50% наказов. В целом самым масштабным стало преображение площади Семьи в 2019 году. После капитального ремонта, в 2020 году возобновил свою работу Дом Офицеров. В 2021 году завершено благоустройство городского пруда и прилегающей к нему территории. На стадионе Заря произвели капитальный ремонт футбольного поля, а в 2022 году на месте заброшенных советских зданий появился современный парк, который получил новое название „Беличий“ и стал одним из самых посещаемых парков Подмосковья», — рассказал Олег Рожнов.

На предстоящие выборы местным отделением партии зарегистрировано 24 кандидата. В их число вошли: действующие члены фракции, представители образования, медицины, бизнеса, общественных и молодежных организаций и один участник специальной военной операции.

Муниципальные выборы в совет депутатов пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Жители округа смогут сделать свой выбор за достойных, по их мнению, кандидатов, которые будут заниматься решением актуальных вопросов местного значения. Голосование традиционно пройдет в двух форматах: очное и дистанционно-электронное на портале «Госуслуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.