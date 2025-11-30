В Красногорске завершается благоустройство набережной у озера Торфяное

В городском округе Красногорск подходит к завершению благоустройство набережной у озера Торфяное. Основные работы выполнены, жителям уже доступно обновленное пространство для отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На набережной у озера Торфяное в Красногорске завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас специалисты устанавливают ограждения на лестнице и проводят пусконаладку системы видеонаблюдения.

В ходе благоустройства уложили 7,5 тысячи квадратных метров асфальта, что позволило создать ровные и удобные дорожки для пешеходов. Почти 5 километров садового бордюра защищают газоны и клумбы от повреждений. На территории высадили несколько тысяч растений, в том числе 200 деревьев и кустарников, что придаст набережной зелёный и живописный вид.

Для активного отдыха оборудованы две детские и спортивные площадки с горками, качелями и тренажерами. Установлены скамейки, урны для мусора и столы для настольного тенниса. Для автомобилистов предусмотрены парковочные места.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту. По всему парку установлено около 100 осветительных опор для хорошего освещения в вечернее и ночное время. Для удобства пешеходов построены два моста с надежными ограждениями, которые соединяют разные части набережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.