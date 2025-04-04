В Красногорске заработал робот-видеоконсультант «МосОблЕИРЦ»

В расчетном центре, расположенном в ТЦ «Вэйпарк», внедрен терминал самообслуживания по вопросам ЖКХ, оснащенный функцией видеосвязи. Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова лично ознакомилась с функционалом нового оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Теперь жители могут оперативно решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, без необходимости ожидания в очередях. Это не просто автоматизированное устройство, у пользователей терминала такая же возможность получить квалифицированную помощь от специалиста и осуществить необходимые операции, аналогичные тем, что доступны при личном посещении офиса», — подчеркнула Горшкова.

Терминал обеспечивает возможность передачи показаний приборов учета, получения консультаций по вопросам оплаты электроэнергии, переоформления лицевого счета при совершении сделок с недвижимостью. Пользователи могут получить информацию о действующих тарифах, проверить баланс счета, отсканировать необходимые документы и получить распечатанные копии. Квалифицированный менеджер посредством видеосвязи готов предоставить исчерпывающие ответы на возникающие вопросы при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Мы рассказываем нашим посетителям, насколько это просто и удобно. Наша система отличается дружелюбным интерфейсом и высоким уровнем клиентоориентированности. В перспективе мы планируем расширение сети подобных терминалов на территории всей Московской области, в частности, в многофункциональных центрах и крупных торговых сетях», — сказал заместитель генерального директора «МосОблЕИРЦ» Глеб Латыпов.

Внедрение терминалов, обеспечивающих возможность видеоконсультаций, является важным шагом на пути повышения доступности и удобства получения услуг ЖКХ. Благодаря единой базе данных, воспользоваться ими может любой житель Подмосковья, независимо от места проживания.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.