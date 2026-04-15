В Красногорске за пять лет высадили более 100 тысяч деревьев

В Красногорске за последние пять лет в ходе экологических акций высадили свыше 100 тысяч деревьев и кустарников. Озеленение проходит с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологические акции «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», «Сад памяти» и другие ежегодно объединяют сотрудников лесничества, представителей администрации, депутатов, общественников и жителей. Традиционно участие в посадках принимает глава муниципалитета Дмитрий Волков.

«Ежегодно в преддверии 9 Мая с 2013 года мы проводим акцию «Лес Победы» в память о героях Великой Отечественной войны. Радует, что многие приходят с детьми. Важно, что такие мероприятия нас объединяют и не позволяют забыть героические страницы нашей истории», — сказал Дмитрий Волков.

Посадки проводят на территориях, требующих восстановления. После эпидемии короеда-типографа в 2010–2014 годах в регионе вырубили значительные участки леса. На их месте высадили сосны и дубы. Сейчас деревья заметно подросли и окрепли.

«Пришел на «Лес Победы» с семьей — это полезно и объединяет. Приятно видеть, как на месте пустыря появляется настоящий лес», — отметил житель Красногорска Дмитрий Красильников.

Новые зеленые зоны появились в парке «Дружба» в ЖК «Красногорский», в сквере имени Дежнева в «Опалихе О2», во дворах «Опалихи О3» и на газонах Павшинской поймы. Здесь высадили клены, рябины, липы, яблони, сирень и кустарники, которые улучшают экологию и украшают городские пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.