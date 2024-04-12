В Красногорске выявлен незаконный сброс сточных вод в реку Банька

Минэкологии Подмосковья объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований администрации городского округа Красногорск. Это стало результатом надзорного мероприятия, проведенного по обращению местного жителя, который рассказал о незаконном сбросе сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра территории на бульваре Космонавтов наши инспекторы выявили пластиковый коллектор черного цвета приблизительным диаметром 800 мм, размещенный в земле, частично выступающий над поверхностью, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Участок земель вокруг него заболочен, есть признаки сброса сточных ввод. Южнее обнаружен оголовок коллектора, из которого также идет сброс. Недалеко от водосбросов протекает река Банька. Разрешений на водопользование в этой локации наше министерство не выдавало».

Объявляя предостережение, Минэкологии предложило администрации округа, ответственной за водоотведение, ликвидировать водосбросы. Ситуация остается на контроле министерства.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено владельцу земельного участка в Химках, на землях которого образована незаконная свалка, причем часть мусора складирована в береговой полосе Баньки; решается вопрос о возмещении ущерба в сумме более миллиона рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.