В Красногорске в рамках нацпроекта благоустроят «Яблоневый сквер»

По программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в Красногорске пройдут работы по благоустройству «Яблоневого сквера». На площади в 5 га планируется создать зоны для активного отдыха и развлечений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В «Яблоневом сквере», который станет еще одним центром притяжения жителей и гостей Красногорска, построят спортивные и детские площадки, скейт-парк и зону для паркура, что привлечет любителей экстремальных видов спорта. На территории также оборудуют смотровую площадку с качелями. Для комфортного отдыха жителей предусмотрены специальные локации с теневыми навесами, где можно будет укрыться от солнца. Вечером сквер будет освещаться современными фонарями, а для безопасности установят систему видеонаблюдения.

По завершении благоустройства сквер станет излюбленной площадкой для проведения досуга для абсолютно разных возрастных категорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.