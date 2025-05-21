В Красногорске стартовали первые выпускные экзамены — первые экзамены в среду сдают девятиклассники, а в пятницу, 23 мая, экзаменационная сессия начнется для выпускников 11-х классов, сообщили в пресс-службе округа.

В округе для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена для школьников с ограничениями по здоровью (ГВЭ) для выпускников 9 классов подготовлено 18 пунктов на базе образовательных учреждений, для проведения ЕГЭ — семь стационарных пунктов, а также один пункт проведения экзаменов на дому. Все пункты проведения Единого государственного экзамена оснащены системами видеопротоколирования, которые работают в онлайн-режиме.

ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в школах округа до начала июля, включая резервные дни. Первый экзамен девятиклассники сдают по иностранному языку, а выпускники 11 классов проверят свои знания по истории, литературе и химии 23 мая.

Технология проведения ОГЭ в 2025 году изменилась — печать и сканирование экзаменационных материалов будут осуществляться в штабе пункта проведения экзаменов. По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова выделены дополнительные средства на приобретение специализированного оборудования для этих пунктов.

В этом году государственную итоговую аттестацию проходят 3910 выпускников 9-х классов и 1480 выпускников 11-х классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.