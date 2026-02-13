В Красногорске проверили гидротехнические сооружения перед паводками

В Красногорске на заседании комиссии по ЧС обсудили готовность округа к весеннему паводку, состояние гидротехнических сооружений и меры по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации Красногорска прошло заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основное внимание уделили подготовке округа к весеннему паводку и обеспечению безопасности жителей.

Заместитель главы округа Александр Ремпель отметил, что комиссия рассмотрела комплекс мер по предотвращению и ликвидации последствий половодья, а также обсудила готовность гидротехнических сооружений к перепуску паводковых вод. Кроме того, на заседании затронули вопросы пожарной безопасности в весенне-летний период и подготовку зон отдыха к купальному сезону.

Начальник управления благоустройства Екатерина Доренская сообщила, что эксплуатацией гидротехнических сооружений занимается МБУ КГС, где создан профильный отдел. Осенью 2025 года были проведены работы по понижению уровня водохранилищ. Сейчас продолжаются профилактические мероприятия: осмотр объектов и ледового покрова, очистка водопропускных трактов, мониторинг уровня воды с помощью девяти датчиков, установленных по программе министерства экологии Московской области. На реках Сходня, Нахабинка и Липка действует паводковая сигнализация.

В 2026 году продолжается реконструкция двух гидротехнических сооружений на реке Липке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.