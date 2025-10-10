В Красногорске пенсионерам напомнили о правилах финансовой безопасности

Помощник прокурора Красногорска Александр Шульженко провел встречу с представителями старшего поколения в совете ветеранов Красногорского округа, чтобы рассказать им, как противостоять мошенникам, поскольку пенсионеры остаются наиболее уязвимой категорией для их воздействия. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По словам Шульженко, злоумышленники часто используют психологическое давление, представляясь сотрудниками банков. Он подчеркнул, что настоящий банковский работник никогда не будет требовать перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить коды из SMS.

Главные правила безопасности, по его мнению, — не принимать поспешных решений и всегда перепроверять любую информацию через родственников или официальные источники.