В Красногорске открыли Парту Героя участника СВО

В Красногосрком лицее № 4 провели торжественную церемонию открытия парты в честь бойца Никиты Мосоликова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Никита Юрьевич родился в многодетной семье в Красногорске. В 2004 году закончил 9 классов в лицее № 4. После отучился в Профессиональном училище № 23 по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». В 2007 году был призван на срочную военную службу, участник парада на Красной площади 9 мая 2009 года. В 2022 был мобилизован Красногорским военкоматом для участия в специальной военной операции. Входил в состав отряда «Шторм». В июне 2024 года был направлен в Северодонецкий округ ЛНР, где получил тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.

«Продолжаем увековечивать имена и подвиги наших Героев, тем самым не только выражаем им уважение, но и формируем основу для воспитания подрастающего поколения», — сказал руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Богдан Андриянов.

Акцию приурочили к 80-летию Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.