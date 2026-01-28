В Красногорске началась реконструкция гимназии №7 для увеличения числа учеников

В городском округе Красногорск стартовала реконструкция гимназии №7 имени Д.П. Яковлева, по итогам которой количество мест увеличится почти втрое — с 525 до 1500, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Красногорске начались подготовительные работы по реконструкции гимназии №7 имени Д.П. Яковлева. Строители демонтируют все сооружения, кроме основного здания, и возведут второй учебный корпус площадью более 13,3 тыс. кв. метров. Новый корпус рассчитан на 925 учеников с 1 по 11 классы и будет соответствовать современным стандартам.

В здании разместят учебные кабинеты, актовый зал, медицинский блок, кабинеты психолога и социального педагога, а также пищеблок и столовую. Старое здание также отремонтируют: обновят внешний контур, окна, двери, входные группы и кровлю.

Территорию гимназии благоустроят, установят спортивные и игровые площадки, создадут зону отдыха и площадку для общешкольных мероприятий. Завершить работы планируется к концу 2028 года. Надзор за строительством осуществляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области, инспекторы которого будут контролировать соответствие работ проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.