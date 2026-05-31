В Красногорске дети с ОВЗ осваивали флайборд и аквабайки на фестивале «Вода для всех»

В Павшинской пойме Красногорска в седьмой раз прошел инклюзивный фестиваль «Вода для всех», который собрал около 400 участников из Подмосковья и Москвы. Главная особенность праздника — здесь нет ограничений по здоровью: каждый ребенок может попробовать себя в самых разных видах спорта и профессиях.

На одной площадке работали трасса для аквабайков, зона флайборда, турнир по лазертагу, мастер-классы по армейскому рукопашному бою и акробатике. Дети знакомились с работой спасателей, учились оказывать первую помощь, катались на скоростных катерах и даже могли подняться над водой на флайборде под руководством инструкторов.

По словам организатора фестиваля, директора благотворительного фонда Андрея Гришина, проект создан прежде всего для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров.

«Мы стараемся расширить их кругозор, показать разные виды спорта и вовлечь ребят в активную жизнь», — отметил он.

На фестиваль приехали и семьи из других городов Подмосковья. Учитель начальных классов из Королева Тамара Маранди привезла детей с инвалидностью и своих лучших учеников. Она рассказала, что многие ребята после занятий спортом не только добиваются успехов на соревнованиях, но и начинают лучше учиться.

«Есть дети, которые благодаря плаванию стали призерами крупных турниров. А главное — они становятся увереннее в себе и показывают хорошие результаты в школе», — подчеркнула педагог.

Праздник завершился творческими мастер-классами, выступлениями артистов и традиционным чаепитием. Для всех участников посещение фестиваля было бесплатным.

