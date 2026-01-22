В Красногорске 31 января пройдет приемная для участников СВО и их семей

Комплексная правовая приемная для участников специальной военной операции и членов их семей состоится в Красногорске 31 января. Консультации проведут юристы, адвокаты и представители органов власти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие «ПравомобильКСВО» пройдет с 10:00 до 14:00 в Центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей на улице Кирова, 1. В работе примет участие руководитель федеральной юридической службы КСВО Александр Терновцов.

В рамках приемной граждане смогут получить консультации по правовым вопросам, а также рекомендации от представителей органов государственной власти. Специалисты помогут разобраться в сложных ситуациях и дадут необходимые разъяснения.

Записаться на прием и отправить обращение можно через онлайн-форму по ссылке. Также запись ведется по телефону: +7 (927) 650-09-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.