В Красноармейске дошколята провели парад военной техники

В дошкольном отделении «Малыш» центра образования № 2 Красноармейска прошел парад военной техники. Впервые такую акцию провели в честь 75-летия Победы. Через 5 лет по случаю знаменательной даты решили повторить. Вместе с родителями и педагогами дети мастерили макеты танков и самолетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участниками патриотической акции стали около 150 детей. Более 20 из них готовились к параду. Ребята пели патриотические песни и рассказывали о своих поделках, которые создавались из подручных материалов: пушка из стебля борщевика, башня танка — из картонных коробок, скотча и веревки.

Шествие устроили вокруг образовательного учреждения. Несколько кругов под «Катюшу», а после — торжественный запуск бумажных самолетиков.

«Такие мероприятия объединяют родителей и детей в творчестве. День Победы — это праздник народа. Вся семья объединена общим делом — это правильно. Это их сплачивает», — рассказывает педагог дополнительного образования Александра Деяшкина.

Внутри сада также сделали тематическое оформление. Каждая группа украсила свою локацию. Есть экспонаты войны, макет землянки, инсталляции с портретами героев войны — родственниками воспитанников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.