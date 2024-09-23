сегодня в 19:09

В Котельниках провели рейд в Томилинском лесопарке и Большом Люберецком карьере

На этих выходных сотрудниками Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», МУ МВД «Люберецкое», отделов ГОЧС и лесного хозяйства Администрации был проведен осмотр мест общего пользования на предмет разведения любого вида огня, в том числе в мангалах и складирования мусора гражданами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рейд по борьбе с разведением огня проводился на территории Большого Люберецкого карьера и Томилинского лесопарка вблизи микрорайонов Южный и Силикат.

В результате патрулирования были пресечены попытки разведения костров, составлено 12 протоколов об административных нарушениях.

Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима составляет:

— от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей на граждан;

— от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей на должностных лиц;

— от шестисот тысяч до одного миллиона рублей на юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что проект по размещению экопунктов является наиболее значимым при реализации программы по раздельному сбору отходов.

Кроме того, губернатор отмечал важность вопросов экологии для региона.