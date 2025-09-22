В Котельниках прошел фестиваль конного спорта для детей с ОВЗ

Юбилейный, 20-й фестиваль «Золотая Осень» прошел в конноспортивной школе олимпийского резерва «Белка». Это яркое событие уже много лет объединяет сотни детей с ограниченными возможностями здоровья, даря им радость, веру в себя и возможность раскрыть свой потенциал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году фестиваль собрал около 400 участников из разных регионов страны, включая Курскую и Белгородскую области. Для них «Золотая Осень» — это больше чем фестиваль. Это цель, ради которой они усердно тренируются весь год, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что они могут все.

В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости, среди которых глава городского округа Котельники Михаил Соболев, певица и актриса Анастасия Стоцкая, а также Владислав Пронский — чемпион России по конному спорту для людей с ограниченными возможностями, спортсмен национальной сборной, участник Олимпийских игр в Токио.

Помимо самих соревнований, для спортсменов и гостей организовали анимационную программу, творческие мастер-классы и красочную фотозону. Все без исключения ребята получили заслуженные подарки и призы.

Неповторимые эмоции подарила участникам фестиваля команда «Центра джигитовки» под руководством Сергея Калинина. Также захватывающую программу представили солисты конно-трюкового мюзикла «Сказание о Берене и Лютиэн» из КСК «Реммират», номинанты театральной премии «Золотая Маска». Это не имеющий аналогов проект, где актеры сами ездят верхом, поют в седле, фехтуют и стреляют из луков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.