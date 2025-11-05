В Котельниках отметили День народного единства

Котельники отметили День народного единства сразу несколькими праздничными событиями, наполнившими город атмосферой единства и добрых традиций. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из главных событий Дня народного единства в Котельниках стал областной открытый фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!», организованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В этом году он собрал рекордное количество участников — 603 человека из 21 муниципального образования.

На сцене Дома культуры «Белая Дача» звучали русские песни и переливы гармони, зрителей встречали выставка народных костюмов и уютная фотозона. Атмосфера праздника объединила поколения и напомнила о богатстве культурного наследия России.

Работу конкурсантов оценивало авторитетное жюри под председательством Заслуженной артистки России Елены Николаевны Кутузовой — профессора Российской народной академии наук и художественного руководителя хора русской песни «Симонова слобода». В состав экспертной комиссии также вошли: Алексей Сысоев, заслуженный артист Московской области, преподаватель РАМ имени Гнесиных; Елизавета Антонова, солистка Московской областной филармонии; Галина Красовская, доцент кафедры народно-певческого искусства МГИК; Павел Зайцев, Заслуженный артист России, солист ансамбля «Русский тембр».

Каждый участник фестиваля получил диплом — как признание любви к народному искусству и вкладу в сохранение культурных традиций.

Праздничное настроение продолжилось участием художественных коллективов Котельников во всероссийской акции «Матушка Земля».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.