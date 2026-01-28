В Котельниках коммунальные службы устраняют последствия снегопада

В Котельниках за сутки выпало 20% месячной нормы осадков, уборка снега началась ночью и продолжается в усиленном режиме.

В Котельниках зафиксирован сильный снегопад — за сутки выпало 20% месячной нормы осадков, и снегопад продолжается. Коммунальные службы начали уборку еще ночью.

С трех часов утра на улицы города вышла специализированная техника. Дороги обработали пескосоляной смесью для предотвращения гололеда, затем к работе приступили снегоочистители, самосвалы и тракторы. Особое внимание уделяется основным магистралям, чтобы избежать пробок и аварий.

На тротуарах, пешеходных переходах и остановках трудятся 24 человека, которые очищают территории вручную. Работы ведутся практически без перерывов, в две или три смены.

Городские службы просят водителей не парковать автомобили на пути снегоуборочной техники и соблюдать осторожность на дорогах. Пешеходам также рекомендуют быть внимательнее. Уборка снега продолжается, коммунальщики делают все возможное для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.