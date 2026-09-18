В Королеве ветеран СВО Сергей Михайлов проголосовал онлайн

Руководитель городского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов в первый день голосования в Королеве воспользовался дистанционным электронным голосованием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель городского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов проголосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования. По его словам, многие ветераны специальной военной операции уже посетили избирательные участки или работают наблюдателями.

«Для меня выборы — это очень важный этап развития страны: мы выбираем путь, которым будем двигаться дальше. Поэтому я всегда принимаю участие в голосовании. Сейчас идет специальная военная операция, и в такое время нам надо сплотиться вокруг своего президента», — отметил руководитель королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Михайлов пояснил, что выбрал онлайн-формат из-за плотного рабочего графика: голосование из офиса заняло несколько минут. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября. Узнать номер и адрес участка можно на сайте ЦИК России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.