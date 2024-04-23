В Королеве свыше 100 дворов привели в порядок сотрудники управляющей компании

Работы сотрудники городской коммунальной службы проводят в рамках месяца чистоты и благоустройства. Приводят в порядок контейнерные и детские площадки, тротуары, дворы, а также красят ограждения, моют подъезды, передает пресс-служба администрации городского округа.

На данный момент в порядок приведено 106 дворов и 322 многоквартирных дома. С начала месяца с территорий вывезли уже свыше 260 кубометров мусора. В наведении порядка принимают участие 135 сотрудников и 15 единиц техники. Всего «Жилкомплекс» обслуживает 177 дворов, генеральную уборку проведут во всем жилом фонде.

Также сотрудники управляющей компании убрали территорию в районе железнодорожной станции «Фабрика 1-го Мая» между ж/д путями и улицей Железнодорожная, лесной массив в районе улицы Прудная, а также спуск к реке за домом по улице Школьная.

Завершится месяц чистоты и благоустройство масштабным субботником, который пройдет уже в эту субботу, 27 апреля.

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Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.