В Королеве стартовал чемпионат «Абилимпикс-2026»

Областной чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» открылся 14 апреля на базе МЦК-Техникума имени С. П. Королева в Королеве. Участниками стали школьники, студенты и специалисты из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревновательные площадки XII Московского областного чемпионата работают по трем компетенциям: «Слесарное дело», «Гончарное дело» и «Облицовка плиткой». В 2026 году чемпионат проходит под девизом «Каждая победа начинается с мечты!».

Участие в конкурсе дает школьникам возможность сделать первый шаг в профессию, студентам — подтвердить квалификацию, а специалистам — обменяться опытом и привлечь внимание работодателей региона. Работы оценивает экспертное жюри из числа педагогов техникума и представителей профильных предприятий. Они учитывают точность выполнения заданий, соблюдение технологий и правил техники безопасности.

Победители регионального этапа представят Московскую область на Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.