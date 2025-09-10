В Королеве сформирован новый состав Молодежного парламента

Во всех городах Подмосковья завершается обновление Молодежных парламентов, об этом рассказала муниципальный депутат Мария Масик. Королев не стал исключением и в молодежном центре «Космос» уже прошел отборочный этап, на котором кандидаты представили себя, рассказали о личных достижениях, планах и предложениях, направленных на развитие городской инфраструктуры и социальной сферы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В конкурсную комиссию вошли депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Королев Дмитрий Денисов, представители Министерства информации и молодежной политики Московской области, администрации города и Общественной палаты.

В новый состав Молодежного парламента вошло 15 жителей наукограда. Срок их полномочий составит два года, в течение которых парламентариям предстоит организовать взаимодействие между городскими властями и молодыми жителями наукограда для решения вопросов развития города и повышения правовой культуры молодежи. Но прежде, чем попасть в команду, каждый из претендентов прошел тщательный отбор.

Итоговый список кандидатов утвердил Совет депутатов Королева. К работе обновленный Молодежный парламент приступит в октябре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.