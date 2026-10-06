В Королеве проводят месячник пожарной безопасности

Педагоги и сотрудники МЧС проводят занятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях Королева в рамках месячника. Дети учатся безопасному поведению и действиям в экстренных ситуациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательных учреждениях Королева проходит месячник пожарной безопасности. Педагоги совместно со специалистами МЧС помогают детям освоить навыки безопасного поведения и отработать алгоритм действий в экстренной ситуации. Особое внимание уделяют практике.

В Центре развития творчества детей и юношества ребята встретились с начальником 80-й пожарно-спасательной части. Он рассказал о правилах пожарной безопасности и объяснил, как их соблюдение может спасти жизнь. В ходе диалога школьники узнали, как пользоваться огнетушителем, почему важно не поддаваться панике при задымлении и сохранять бдительность в повседневной жизни.

В ближайшие дни аналогичные профилактические мероприятия пройдут в других образовательных учреждениях города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.