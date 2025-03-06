В Королеве поздравили сотрудниц крупнейшего в РФ предприятия оборонного комплекса

Торжественное мероприятие прошло в Деловом и культурном центре «Костино», где собрались более 380 сотрудниц корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Со сцены женщин поздравили генеральный директор «КТРВ», Герой России Борис Обносов и первый замглавы Королева Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«От лица Игоря Владимировича Трифонова, от себя лично хочу поздравить вас с наступающим праздником Весны — символом надежды, любви и красоты. Пусть этот весенний праздник принесет вам много счастливых моментов, наполнит вашу жизнь яркими эмоциями и радостью. Пусть каждый день будет полон улыбок, а сердце — любовью и добротой. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и гармонии во всем. Счастья, удачи и весеннего настроения!» — сказал Сергей Иванов.

Во время мероприятия лучшим сотрудницам вручили почетные грамоты и звания «Почетный машиностроитель» министерства промышленности и торговли РФ, медали «Михаила Петровича Аржакова», а также почетные грамоты и благодарности главы и администрации городского округа Королев. Всего награждено 300 сотрудниц корпорации.

В январе этого года корпорация «Тактическое ракетное вооружение» отметила свою 23-ю годовщину. Сегодня корпорация «Тактическое ракетное вооружение» вносит большой вклад в повышение обороноспособности страны, выпускает целый ряд продукции для других отраслей. Несмотря на сложность работы, на предприятии трудится немало женщин, которые выполняют важные задачи в должности конструкторов, инженеров, технологов, мастеров и даже электромехаников.

Завершился вечер праздничным концертом, в котором приняли участие молодые специалисты и работники КТРВ.

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