В Королеве на стадионе «Вымпел» заработал скейт-парк

На территории стадиона «Вымпел» в Королеве вновь заработал современный скейт-парк, открывшийся с началом теплого сезона. Современная площадка предназначена для любителей экстремальных видов спорта и предлагает отличные условия для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодежь Королева с радостью встретила начало нового сезона: ребята уже начали исполнять трюки и наслаждаться катанием на своей любимой площадке.

Скейт-парк был впервые открыт в День города, 1 сентября 2018 года, и с тех пор стал любимым местом для активного отдыха молодежи. Открытие скейт-парка стало частью масштабной спортивной программы, приуроченной к 80-летию города и к открытию стадиона «Вымпел» после его реконструкции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.