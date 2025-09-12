В Королеве более 20 предприятий проведут ярмарку вакансий в День города

На предстоящей ярмарке свои вакансии для жителей представят крупные предприятия наукограда — ПАО «РКК Энергия», АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, АО „ЦНИИмаш“, АО „КБ ХИМмаш“, АО „НПО ИТ“, ООО „Калининградхлеб“, фабрика „Передовая текстильщица“, МБУ „Автобытдор“, организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, малый и средний бизнес наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам ярмарки расскажут о перспективах карьерного роста, требованиях к работе, преимуществах, а также возможностях обучения по востребованным специальностям на производстве.

Мероприятие пройдет 13 сентября с 11:00 до 15:00 в Центральном городском парке (главный вход).

Кроме того, ведущие предприятия и организации города представят свои достижения, инновационные технологии и продукцию. Посетители выставки смогут увидеть спускаемый космический аппарат космического корабля, двигатели ракет, контрольно-измерительные приборы и телеметрическую аппаратуру и много другое. А также ознакомиться с деятельностью ключевых организаций города и задать вопросы их представителям.

