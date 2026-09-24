В Королеве 24 сентября наградили сотрудников оборонной корпорации

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Заместитель главы Королева Александр Балакирев 24 сентября вручил почетные грамоты сотрудникам корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в честь Дня оружейника и Дня машиностроителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Балакирев встретился с коллективом корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и вручил сотрудникам почетные грамоты администрации Королева. Награды присудили за добросовестный труд и большой личный вклад в решение производственных задач.

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — одно из ведущих предприятий Королева и отечественного оборонно-промышленного комплекса. Под руководством генерального директора — генерального конструктора, Героя России Бориса Обносова здесь сформирована сильная инженерная и производственная школа, которую сегодня продолжает новое поколение специалистов», — отметил Александр Балакирев.

Отдельную благодарность выразили ветеранам предприятия. Они заложили его традиции и многие годы передают опыт молодым коллегам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.