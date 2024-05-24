В компании DOGMA работают уже 3 тыс сотрудников

Количество сотрудников компании DOGMA выросло в 8 раз за 3 года

В DOGMA работают уже 3 тыс. сотрудников. В течение последних трех лет количество персонала выросло в восемь раз — в январе 2021 года в компании трудились 344 человека. Активный рост объясняется масштабным развитием застройщика, его выходом на новые регионы страны, а также запуском новых направлений бизнеса и девелоперских проектов.

Деятельность DOGMA сегодня

В структуре компании недавно открылось производственное отделение. Оно будет заниматься строительством и реконструкцией промышленных и производственных предприятий, а также агропромышленными комплексами.

Сейчас DOGMA возводит индустриальный парк «Копанской» в пригороде Краснодара. В парке создадут 2 тыс. рабочих мест.

В июне 2023 года начался проект в Реутове, а в апреле текущего года стартовали продажи арт-квартала «Публицист» в Пушкино.

Планируется ввести ряд проектов еще в трех регионах России — Ленинградской, Омской и Калужской областях.

Сотрудники — сердце компании

Сейчас в компании есть более 200 вакансий различных направлений. Сюда приглашают работать и профессионалов, и начинающих специалистов. Актуальная информация об открытых позициях доступна по ссылке, а отправить отклик или резюме на вакансию можно через электронную почту resume@dogma.ru.

«Сотрудники — это сердце компании. Без сильной и вовлеченной команды невозможно стать лидером отрасли. Мы стремимся стать лучшим работодателем среди российских девелоперов. Чтобы достичь этой цели, компания развивает систему мотивации, создает комфортную рабочую среду и прозрачную систему корпоративного роста. Мы высоко ценим своих сотрудников и соблюдаем принцип равных возможностей и персонального развития каждого», — отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию DOGMA Елена Кульян.

Особенности работы в DOGMA

Для своих сотрудников DOGMA стремится создавать благоприятную среду. В компании разработали кодекс деловой этики. В нем отразили основные правила поведения и этические ценности. В департаменте управления персоналом регулярно проводят исследования удовлетворенности работников. В результате внутреннего опроса общий индекс лояльности работников к компании (NPS) в настоящее время составляет 76%.

В компании гарантируют скидки при покупке недвижимости в ЖК девелопера, подарки для детей, доступ к корпоративной библиотеке, адаптационную программу с наставником, возможность гибкого графика, комфортный офис в центре города, конкурентную заработную плату и официальное трудоустройство.

В DOGMA создали все условия, необходимые для построения карьеры и профессионального роста. Корпоративный университет занимается обучением персонала. Он работает по принципу образовательной экосистемы, которая закрывает потребности сотрудников в обучении и развитии в течение всего цикла работы в компании.

Развитию молодых специалистов и их профессиональному росту внутри компании DOGMA уделяет большое внимание. Для этого в феврале текущего года в корпоративном университете запустили проект «Строим будущее вместе». Он представляет собой комплексную программу по привлечению студентов и выпускников вузов и ссузов на стажировку и практику. Подробную информацию о проекте можно узнать по электронной почте future@dogma.ru.