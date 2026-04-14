В Коломне за 10 лет вырос сосновый бор у деревни Воловичи

Молодой сосновый бор вырос за десять лет на месте пустоши вблизи деревни Воловичи в городском округе Коломна. Деревья высадили в мае 2016 года в рамках акции по лесовосстановлению, сейчас их высота превышает два метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мае 2016 года в 23-м квартале Карасевского лесничества на двух участках площадью 3,8 гектара высадили 16 тысяч двухлетних сеянцев сосны. Акция стала одной из первых массовых посадок деревьев в муниципалитете и прошла при поддержке правительства Подмосковья и областного комитета по лесному хозяйству. В ней участвовали около 200 человек — студенты, школьники, местные жители и сотрудники предприятий, многие приезжали семьями.

«Наша семья за полтора часа высадила около 180 сеянцев, это целый длинный ряд. Теперь здесь есть наша аллея Березиных, мы ее запомнили, она как раз напротив тропинки», — рассказала участница акции, многодетная мать из поселка Лесной Валентина Березина.

По данным Карасевского лесничества «Мособллеса», сразу прижилось около 85% растений. В первые годы специалисты проводили точечные замещающие посадки, чтобы заменить неукоренившиеся саженцы.

«Было удивительно побывать на этом же месте спустя десять лет. Своими глазами увидеть, как выросли деревья, которые мы тогда сажали всей семьей», — рассказала жительница Коломны Анна Александрова.

Всего с 2013 года в городском округе Коломна экологические акции по восстановлению лесов прошли на 190 участках. За это время высадили более 30 тысяч деревьев, в мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.