В Коломне впервые состоится просветительский лекторий «История.РФ»

Первый научно-просветительский лекторий Российского военно-исторического общества «История.РФ» пройдет 25 октября в Коломне, сообщили в пресс-службе Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Территориально лекторий состоится на набережной реки Коломенки, 7, в КЦ «Коломна». Начало мероприятия в 10:00. Через час — в 11:00 — состоится пленарное заседание, на котором по видеосвязи выступит председатель РВИО Владимир Мединский.

Лично на пленарном заседании будут присутствовать заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампред РВИО Николай Овсиенко, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, губернатор Брянской области Александр Богомаз и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Главной темой мероприятия станут меценатство и просветительская деятельность русских промышленников прошлого и настоящего времени. В программу также включены лекции блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, более известных как Вован и Лексус, директора фонда «Цифровая история» Егора Яковлева и политолога Алексея Чадаева, а также других высококлассных специалистов.

Начнется мероприятие с торжественного открытия Шахматного клуба Российского военно-исторического общества. Посмотреть лекторий можно будет в прямом эфире на страницах «История.РФ» и РВИО во «ВКонтакте» и на канале «История.РФ» на Rutube. Пленарное заседание будет транслироваться на Rutube.

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