В Коломне стартовал конкурс «Сердце отдаю детям»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стартовал в городском округе Коломна. В нем участвуют 16 педагогов из Коломны и Озер, которым предстоит пройти теоретические и практические испытания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна начался муниципальный этап конкурса «Сердце отдаю детям». В этом году в нем принимают участие 16 педагогов учреждений дополнительного образования.

Конкурс проходит в два этапа. Сначала участники публично представили собственные педагогические концепции, продемонстрировав членам жюри методы и подходы к воспитанию детей и подростков. Затем конкурсанты прошли тестирование на знание нормативных документов и правовых основ реализации дополнительных образовательных программ.

«Жюри конкурса сформировано из опытных наставников и методистов, а также педагогов — победителей и призеров предыдущего регионального этапа конкурса. Их задача заключается в объективной оценке представленных материалов и выборе лучших кандидатов для дальнейшего участия в региональном туре», — отметили в управлении образования администрации городского округа Коломна.

Конкурс является частью системы поддержки педагогических кадров и направлен на повышение качества дополнительного образования в муниципалитете и регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.