В Коломне снова пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

17 мая возле молодежного центра «Русь» в Коломне снова пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Жители городского округа могут принести и сдать на утилизацию пакеты и пленку, макулатуру, стеклотару, пластиковые бутылки, металлические элементы, пластиковые крышки от бутылок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дополнительно можно будет сдать старую электронику, отработавшую технику, телефонные аппараты, провода и оборудование.

Одновременно и на той же площадке все желающие смогут помочь бездомным животным: активисты группы «Руки и Лапы» будут принимать корм для собак и кошек, а также чистую хлопчатобумажную ветошь.

Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в течение трех часов, с 12:00 до 15:00, по адресу: Коломна, улица Астахова, у дома № 23.

Подробнее о том, какой мусор можно и какой нельзя сдать во время акции — читайте на сайте администрации городского округа Коломна.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.