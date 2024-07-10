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В Коломне проходит благоустройство самого большого двора города

Сезон комплексного благоустройства дворов продолжается в городском округе Коломна. Одними из первых перемены оценят жители микрорайона Колычево. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик приступил к выполнению работ на большой дворовой территории по адресу ул. Девичье поле, д. 21, 23, 25, 27 и набережная Дмитрия Донского, д. 32, 33.

В рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь отремонтируют внутриквартальные дороги и тротуары, обустроят парковки и обновят детскую игровую площадку.

«Это самая крупная дворовая территория для комплексного благоустройства: более восьми тысяч кв. м проездов, семь тысяч кв. м тротуаров, 700 кв. метров новых парковок. Объем работ очень большой, планируем все завершить в конце августа», — отметил начальник управления благоустройства администрации округа Николай Пшенников.

В этом году в адресный перечень благоустройства вошли 22 территории в Коломне, озерах и сельских населенных пунктах.

Ознакомиться с полным адресным перечнем дворов можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.