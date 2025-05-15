В Коломне идет благоустройство территории филиала психиатрической больницы

В городском округе Коломна продолжаются работы по благоустройству территории филиала психиатрической больницы № 3 имени Т. Б. Дмитриевой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках заключенного контракта организация-подрядчик приступила к подготовительным работам. Начался демонтаж старого асфальтового покрытия и бортового камня на территории филиала. Перед началом работ специалисты провели тщательный анализ состояния существующей инфраструктуры, определили объемы необходимых материалов и составили схемы асфальтирования.

Новое асфальтобетонное покрытие и бортовой камень заменят сразу на территориях и стационарного (Коломна, сельское поселение Акатьевское, село Большое Колычево, улица Школьная, дом 1), и диспансерного (город Коломна, улица Партизан, дом № 43) отделений филиала.

Больница является социально-значимым объектом, поэтому состояние дорожного покрытия на территориях отделений напрямую влияет на комфортное посещение медицинского учреждения и повышает уровень доступности зданий филиала для маломобильных групп граждан.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.