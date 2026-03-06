В Коломне и Озерах 8 марта пройдет праздничная программа в парках

Праздничная программа «Весна, цветы и комплименты» состоится 8 марта в парках городского округа Коломна. Мероприятия пройдут в Коломне и Озерах и будут посвящены Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне гостей ждут в парке Мира и сквере имени В.А. Зайцева. Программа продлится с 15:00 до 18:00. Для посетителей подготовили мастер-классы, литературные викторины и концерт с участием творческих коллективов.

В Озерах праздничные мероприятия организуют в парке «Сосновый Бор» с 11:00 до 14:00. Здесь откроются цветочная мастерская и чайная станция, пройдет игровая программа. На территории парка оборудуют тематические фотозоны.

Праздничные события в честь Международного женского дня стартовали в муниципалитете 6 марта. В Коломне и Озерах проходят концерты в домах и дворцах культуры, а также в сельских культурных центрах. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.