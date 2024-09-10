В Коломне благоустраивается зона отдыха на берегу реки у Кремля

В Коломне идут работы по благоустройству зоны отдыха на берегу Коломенки у Кремля. На берегу реки появятся пляж, площадки для отдыха и парковка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В прошлом году мы приступили к масштабным работам по благоустройству в Коломне. На этот раз занимаемся обустройством набережной Коломенки. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Уже этой осенью жители и гости Подмосковья смогут посетить это место», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Территория проектирования ограничена рекой Коломенка с юго-восточной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Большая Запрудная. Общая площадь проведения работ порядка 5,31 га.

Расположенная в непосредственной близости от исторического центра города, территория представляет собой место с нетронутой природой. Главная задача проекта — создание нового комфортного и безопасного пространства на набережной Коломенки, привлекательного для различных групп населения и учитывающего их интересы.

На территории планируется благоустройство активной зоны.

Проектом также предусмотрено расширение существующей зоны пляжного волейбола. Организуется единая площадка с 5 полями, огражденная сеткой для безопасности посетителей парка.

На данный момент на территории ведутся работы по устройству пирсов и деревянного настила, монтажу малых архитектурных форм и высадке прибрежной растительности. Также на территории устанавливаются опоры освещения камеры видеонаблюдения.

Работы планируют завершить этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.