В Коломне 25 сентября посадят липы и клены на акции «Сохраним лес»

Акция пройдет 25 сентября на улице Малое Колычево. Начало — в 10:00. Координаты участка: 55.047223, 38.748027. Присоединиться к посадке деревьев могут все желающие.

Деревья на крутом берегу Оки начали высаживать в 2024 году. Посадки призваны укрепить склон, защитить соседние улицы от ветра и создать зеленую зону для отдыха жителей микрорайона Колычево. В 2024 и 2025 годах здесь высадили более 110 деревьев. Новая акция позволит увеличить площадь зеленых насаждений.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.