В колледже Щелкова прошел отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

В Щелковском колледже прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» — важное событие в сфере профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. На этом этапе в чемпионате соревновались пять участников из Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Двое из них — ветераны специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники должны были выполнить два модуля, каждый из которых длился по два часа. Работать предстояло с двигателями и механической коробкой передач. Конкурсантам предстояло разобрать комплектующие, выявить недостатки, исправить их и собрать механизмы заново.

Депутат муниципального совета депутатов Николай Павлов также отметил, что глава городского округа Щелково Андрей Булгаков приветствует любые инициативы предпринимателей, которые организуют рабочие места у себя на производствах, дают в возможность получать новые профессии ребятам, возвращающимся с СВО, платят им достойную заработную плату во время прохождения переподготовки.

Победителем данного этапа стал Владимир Порватов. Теперь он сможет побороться за призовое место во Всероссийском финале чемпионата, который пройдет осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.