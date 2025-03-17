В колледже Подмосковья прошел отборочный этап «Абилимпикса» по компетенции блинопек

В подмосковном колледже «Энергия» прошел отборочный этап в XI Московского областного чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Блинопек». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Балашихинском структурном подразделении «Центр технологий машиностроения» подмосковного колледжа «Энергия» прошел отборочный этап Московского областного чемпионата «Абилимпикс», среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, компетенции «Блинопек», среди школьников.

В отборе принимали участие 27 участников из разных городов Подмосковья — Балашиха, Химки, Подольск, Мытищи, Щелково, Сергиево-Посадский г. о., Дзержинский, Ступино, Коломна и многих других.

В следующий этап прошли 5 участников: Полина Ромашова из гимназии № 1, г. Балашиха; Екатерина Демянчук из школы № 7, г. о. Сергиево-Посадский; Елизавета Журавлева Елизавета из школы № 14, г. Мытищи; Вячеслав Ванюхин из школы № 32», г. Мытищи; Оксана Масленникова из школы-интернат «Абсолют», г. Серпухов.

Всего в Балашихинское структурное подразделение колледжа приехали более 38 конкурсантов со всей Московской области, чтобы показать свое мастерство и выйти в региональный этап чемпионата.

Колледж в 2025 году является площадкой проведения отборочных и региональных этапов по 5 компетенциям: «Блинопек», «Обработка текста», «Малярное дело», «Мастер по обработке цифровой информации», а также «Сварочное производство».

Администрация колледжа желает успехов в подготовке к региональному чемпионату, который пройдет в начале апреля.

«Абилимпикс» — самое массовое движение поддержки людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающее эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.