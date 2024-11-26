сегодня в 14:38

В колледже «Подмосковье» стартовал проект для профессионального обучения школьников

С этого учебного года в колледже «Подмосковье» стартовал новый проект «Моя первая профессия. Профессиональное обучение для школьников». Программа профессионального обучения предполагает обучение практическим навыкам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всего за 72 часа школьники осваивают программу профессионального обучения по профессии рабочего или должности служащего: мастер маникюра, бровист, делопроизводитель, мастер шиномонтажной мастерской, исполнитель художественно-оформительских работ, медицинская сестра по уходу за больными, плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь –сантехник, повар, оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей (108 часов) и другие.

По освоению программы ребята получают свидетельство государственного образца с занесением исходных данных документов в федеральную информационную систему регистрации документов об образовании.

Чтобы принять участие в проекте школьникам нужно:

перейти по ссылке

ознакомиться с представленными профессиями, прочитать полное описание, ознакомиться со стоимостью и местом обучения;

выбрать нужную профессию, без ошибок заполнить регистрационную форму, нажать кнопку отправить и ждать звонка от представителей колледжа.

Для формирования групп заявки нужно направлять уже сейчас. Обучение будет проходить в течении учебного года 2024/2025. Справки по телефону: 8 (49624) 2-35-29 (доб.110)

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.