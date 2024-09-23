В колледже «Подмосковье» прошел круглый стол по методике проведения учебных занятий

На базе колледжа «Подмосковье» состоялся региональный круглый стол на тему «Методика проведения учебных занятий с профессионально-ориентированным содержанием учебного материала». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Организаторами мероприятия выступили корпоративный университет развития образования и центр развития профессионального образования совместно с колледжем «Подмосковье». Участниками круглого стола стали заместители директоров, методисты и преподаватели профессиональных образовательных организаций, а также представители федеральных пилотных площадок.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы преподавания общеобразовательных дисциплин в системе среднего профессионального образования. Особое внимание было уделено проекту внедрения методик преподавания дисциплин с учетом профессиональной направленности на базе основного общего образования.

Для участников была организована экскурсия по мастерским и лабораториям колледжа «Подмосковье», созданным в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Преподаватели провели мастер-классы и поделились практическим опытом разработки учебных программ с профессиональной направленностью, а также представили свои наработки по организации учебного процесса. Кроме того, в рамках круглого стола для участников была проведена деловая игра, направленная на решение педагогических кейсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.