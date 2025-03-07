В колледже «Коломна» выявят лучших мастеров-профессионалов Подмосковья

В колледже «Коломна» завершаются соревнования в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы-2025». Мероприятие объединило участников соревнований, наставников, экспертов и почетных гостей, представляющих ведущие предприятия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Это уникальная возможность для студентов продемонстрировать свои навыки и получить опыт, который пригодится в будущем», — рассказал главный эксперт чемпионата Антон Ромашкин.

Участники показывают свои умения по 4 направлениям:

центрирование и балансировка роторных агрегатов,

сборка пневмо- и гидросистем,

сборка ременных передач,

обработка материалов на станках и сварочные работы.

Победители представят Московскую область на всероссийском этапе и смогут претендовать на титул лучших профессионалов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.