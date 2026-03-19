В Клину высадят около 90 тысяч цветов в 2026 году

Озеленение общественных пространств в Клину и Высоковске начнется с наступлением теплой погоды. В этом году на клумбах высадят около 90 тысяч однолетних растений и несколько тысяч луковичных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МАУ «Чистый город» круглый год занимается содержанием и благоустройством территорий. В теплый сезон основным элементом оформления становятся цветочные композиции в скверах, парках, на улицах и во дворах.

В этом году для городских клумб закупили около 90 тысяч однолетних цветов в рассаде. Осенью в грунт уже высадили несколько тысяч луковичных. Весной на улице Гагарина на круговом движении, в сквере у фонтана «Девочка-грибница», на Мемориале воинской славы и на улице Чайковского зацветут тюльпаны сортов «Крико», «Фортерс», «Икон», «Ред» и «Стоун» белого, фиолетового, красного, желтого и оранжевого цветов.

В Директорском дворике, возле «Семипалатинска» и здания ОМВД появятся георгины «Веселые ребята». Общественные пространства также украсят бархатцы, петунии, калибрахоа, сурфинии, анютины глазки, клеомы, лобелии, цинерарии и декоративные злаки, включая красную императу. К высадке однолетников приступят при благоприятной погоде. В администрации рассчитывают, что к Дню Победы Клин и Высоковск будут украшены тысячами ярких цветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.