В Клину вынесли на голосование три проекта благоустройства

Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдет в Подмосковье с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Жители городского округа Клин старше 14 лет смогут выбрать одну из трех территорий для обновления в 2027 году, сообщил глава округа Василий Власов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Голосование проводится по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель — создать комфортные условия в городах и поселках и вовлечь жителей в развитие городской среды.

В этом году клинчане смогут выбрать одну из трех территорий: парк в пгт Решетниково на улице Центральной, 47, сквер в деревне Слобода, 22, или сквер в поселке Нудоль на улице Футбольной, 23.

«Приглашаю жителей выбрать общественное пространство, которое будет благоустроено в нашем округе в следующем году», — сказал Василий Власов.

Голосование проходит на портале https://zagorodsreda.gosuslugi.ru/. В Клину его проводят с 2021 года в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». За пять лет в округе обновили пешеходную зону на улице Чайковского от Советской площади до Государственного мемориального музея-заповедника П. И. Чайковского, воссоздали бульвар на улице Папивина и обустроили зону отдыха на улице Ломоносова.

В прошлом году жители выбрали сквер на Советской площади, 25/2. Его включили в проект «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту». Работы планируют начать в этом году и завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.