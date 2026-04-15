В Клину введут особый противопожарный режим с 20 апреля

Особый противопожарный режим введут в городском округе Клин с 20 апреля в связи с началом пожароопасного сезона. На этот период установят дополнительные ограничения и усилят профилактические меры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Половодье в округе идет на спад, однако ему на смену традиционно приходит пожароопасный период. С 20 апреля будет запрещено разведение открытого огня, ограничен въезд автотранспорта в леса, а жителей дополнительно проинформируют о требованиях пожарной безопасности, в том числе на дачных и садовых участках.

Леса занимают около половины территории округа. В зоне риска находятся 26 населенных пунктов, 31 садоводческое объединение и четыре детских оздоровительных лагеря. С 20 апреля по 15 мая проведут опашку населенных пунктов. Ширина минерализованных полос составит не менее 10 метров, их общая протяженность — 32,5 км.

К пожароопасному периоду подготовлены более 200 пожарных водоемов и 960 гидрантов. Развернута четырехуровневая система мониторинга: наземное и авиационное патрулирование, видеонаблюдение и космический контроль. Повторный смотр готовности сил и средств для ликвидации природных пожаров пройдет 24 апреля.

«Необходимо своевременно и качественно отрабатывать все плановые мероприятия в период особого противопожарного режима, включая информирование граждан о вводимых ограничениях», — подчеркнул глава городского округа Клин Василий Власов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.